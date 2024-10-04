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Ученица Соколовской Елизавета Куликова высказалась о двух стартах подряд с одним выходным

«А что волноваться?» Ученица Соколовской — о двух стартах подряд с одним выходным
Елизавета Куликова
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Российкая фигуристка, ученица Светланы Соколовской Елизавета Куликова прокомментировала своё выступление на Мемориале Панина-Коломенкина. Это второй старт спортсменки за неделю, ранее она выступила на чемпионате Москвы, где заняла третье место.

— Я очень довольна, рада, что мне наконец поставили 70 баллов. Ещё не ставили. Прокат был гораздо лучше, чем на недавнем чемпионате Москвы, поэтому довольна.

— Каково катать два старта подряд, с одним выходным?
— Думала, будет сложнее. Но мне морально сейчас легче и спокойнее, потому что с каждым стартом думаешь: а что волноваться? И так выступала недавно.

— Физически не тяжело?
— Нет, нормально. Терпеть можно.

— Чья была идея вот так прокатать два старта подряд?
— Тренеры сказали и на чемпионате Москвы, и здесь выступать. Я могла бы сняться с этого старта, но сама захотела попробовать. Это опыт. Теперь я знаю, каково выступать несколько дней подряд, — передаёт слова Куликовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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