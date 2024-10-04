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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подтвердили, что будут делать четверной выброс на мемориале Панина

Бойкова и Козловский подтвердили, что будут делать четверной выброс на мемориале Панина
Бойкова и Козловский
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Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам короткой программы фигуристы занимают первое место.

— Какие задачи ставили для этих соревнований, которые предшествуют Гран-при?
Дмитрий: Прокатать свои программы. Планируем завтра сделать четверной выброс.

— Скажется ли это на костюме Саши?
Александра: Да, да. Мы переделали немного костюм. Как я сказала на контрольных прокатах, я узнала мнения людей, которые сидели в зале и вживую видели этот комбинезон, посмотрела в записи, и мне показалось, что на спине немного не хватает деталей. Мы решили добавить, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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