Бойкова и Козловский подтвердили, что будут делать четверной выброс на мемориале Панина

Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам короткой программы фигуристы занимают первое место.

— Какие задачи ставили для этих соревнований, которые предшествуют Гран-при?

Дмитрий: Прокатать свои программы. Планируем завтра сделать четверной выброс.

— Скажется ли это на костюме Саши?

Александра: Да, да. Мы переделали немного костюм. Как я сказала на контрольных прокатах, я узнала мнения людей, которые сидели в зале и вживую видели этот комбинезон, посмотрела в записи, и мне показалось, что на спине немного не хватает деталей. Мы решили добавить, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.