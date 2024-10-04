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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о соперничестве с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым

«Мы хотим соревноваться!» Бойкова и Козловский — о соперничестве с Мишиной и Галлямовым
Бойкова и Козловский
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Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о соперничестве с двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр 2022 года Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым на мемориале Панина-Коломенкина.

— То, что на первом старте сезона сразу встречаетесь с принципиальными соперниками...

Дмитрий: Здорово!

Александра: Мы только за!

Дмитрий: мне кажется, зрителям это интересно. Думаю, публике не очень интересно смотреть, как мы будем приезжать куда-то по отдельности и соревноваться с другими ребятами. Мы хотим соревноваться друг с другом, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

По итогам короткой программы Бойкова и Козловский занимают первое место, Мишина и Галлямов идут вторыми.

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