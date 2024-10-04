Бойкова и Козловский сделали замечание организаторам мемориала Панина

Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об организации мемориала Панина-Коломенкина, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

Дмитрий: Хорошие ощущения и впечатления. Отлично представили короткую программу впервые на соревновательном льду, очень довольны.

Александра: Немного музыка тихо играла вначале, я волновалась, что Дима не услышит. Но всё хорошо!

Дмитрий: На самом деле, мне кажется, мемориал Панина претендует на всероссийские соревнования достаточно топового уровня. Организаторам стоит подумать на тему того, чтобы на тренировках давать спортсменам возможность прокататься под музыку. Сегодня музыкального сопровождения не было вообще. А нужно понять, какие-то недочёты скорректировать.

Александра: По той же музыке, чтобы понимать, как она звучит на арене, как её слышно. Сегодня утром мы катали наш прокат без музыки, и это было немного странно, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

По итогам короткой программы Бойкова и Козловский занимают первое место на мемориале Панина-Коломенкина, Мишина и Галлямов идут вторыми.