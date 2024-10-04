Мишина и Галлямов оценили соперничество с Бойковой/Козловским на первом старте сезона

Российские фигуристы, двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам короткой программы фигуристы занимают второе место, лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
— Успели с тренерами сделать экспресс-разбор проката?
Александр: Только вышли из «кисс энд край».
Анастасия: Здесь очень удобно, что на экране сразу видны уровни и оценки судейские. Так что сразу видели свои недочёты, будем работать.
— Встреча с принципиальными соперниками на первом старте – плюс или минус?
Анастасия: Думаю, что плюс, всегда приятно выступать, когда сильный состав, у нас сейчас практически как чемпионат России, это здорово.
Александр: Да и это большой ажиотаж для болельщиков. Сегодня для четырёх часов дня пятницы хорошее количество народа, думаю, завтра будет больше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.