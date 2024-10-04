Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, что сподвигло их перейти в сборную Грузии

Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, как у них происходил процесс смены спортивного гражданства.

– В какой момент вы начали думать о смене флага?

Глеб: Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать ещё долго. Мы начали задумываться, что делать дальше – при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счёт. Вернее, за счёт родителей – наши тренировки оплачивали они.

Диана: Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене.

– Кому первому пришла мысль о переходе?

Глеб: Мы вообще очень синхронно думаем с Ди. Мы всё обсуждаем, всегда вместе – и нет такого, что кто-то приходит и ошарашивает другого идеей.

– К этому моменту у Глеба был только российский паспорт?

Глеб: Нет, я как раз только получил израильское гражданство. До февраля 2022-го у меня его не было.

– Почему вы не рассматривали для перехода Израиль?

Глеб: Тут довольно простое объяснение. Когда смотришь на то, как растёт сборная Грузии, сколько делает для фигуристов президент федерации – это не может не восхищать.Видно, что команда амбициозная и очень дружная. Несколько лет назад в стране не было ни одного катка, а на Олимпиаде-2022 сборная почти попала в пятёрку лучших в командном турнире.

– Диана, а у вас уже был тогда грузинский паспорт?

Диана: Нет. Я его только недавно оформила. У Глеба по-прежнему паспорта нет.

Глеб: У меня нет мыслей получить грузинское гражданство «просто так». В Грузии сейчас непростое время, скоро выборы, поэтому наше дело – показывать результат и кататься. Тогда, быть может, мой кейс для властей будет более убедительным. Честно говоря, мы вообще об этом стараемся не думать, у нас свои задачи. Документами занимается наша федерация.

Конечно, мы хотим показать, что мы спортсмены сборной Грузии и что можем принести пользу этой команде. А команду Мака (Мариам Гиоргобиани) собрала действительно отличную. Мы общаемся, поддерживаем друг друга. Да, сборная маленькая – не сравнить с российской или американской. Но, может, поэтому и хочется чувствовать себя единым целым на соревнованиях.

Диана: Для меня это ещё был вопрос личных отношений. Я давно дружу со многими ребятами из грузинской сборной, они классные и очень добрые.

Глеб: Если честно, мы до самого конца не были уверены, что всё сложится положительно. Переход был непростым, мы всё-таки были частью олимпийской сборной России, но всеми этими вопросами занималась грузинская федерация, спортсменов в таких случаях в детали не особо посвящают, — приводит слова фигуристов Sports.ru.