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«Ты у меня качком становишься». Тренер Валиевой по физподготовке — о работе с фигуристкой

«Ты у меня качком становишься». Тренер Валиевой по физподготовке — о работе с фигуристкой
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Известный тренер по физподготовке Оксана Яшанькина, работающая с российскими звёздами из разных видов спорта, рассказала о любимых и нелюбимых упражнениях российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Нет такого, чтобы она чего-то избегала. Поначалу ей было тяжело прыгать, но я видела, как она на каждом прыжке делает 100%. Не очень любит упражнения на руки, наверное, потому что в фигурном катании они не особо задействованы. Но всё равно идёт и делает. Даже выполняет подтягивания широким хватом, и если раньше мы ставили вес довольно большой, то сейчас уменьшили его вполовину. То есть она так окрепла. Говорю ей: «Ты у меня качком становишься» (улыбается).

А любимое её — растяжка. Она приходит в зал, чуть на валике покаталась для разминки, и пошла тянуться. Всегда знаю, где искать Камилу — в зоне растяжки. Одна нога на возвышенности, она сидит в перешпагате в низком наклоне, прямо как гимнастка-художница. Каждый раз вижу и думаю — ты же моя красотка! Люди ходят вокруг, смотрят, восхищаются», — приводит слова Яшанькиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Верховный суд Швейцарии вынес решение отклонить апелляцию фигуристки на вердикт CAS отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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