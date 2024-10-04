«Ты у меня качком становишься». Тренер Валиевой по физподготовке — о работе с фигуристкой

Известный тренер по физподготовке Оксана Яшанькина, работающая с российскими звёздами из разных видов спорта, рассказала о любимых и нелюбимых упражнениях российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Нет такого, чтобы она чего-то избегала. Поначалу ей было тяжело прыгать, но я видела, как она на каждом прыжке делает 100%. Не очень любит упражнения на руки, наверное, потому что в фигурном катании они не особо задействованы. Но всё равно идёт и делает. Даже выполняет подтягивания широким хватом, и если раньше мы ставили вес довольно большой, то сейчас уменьшили его вполовину. То есть она так окрепла. Говорю ей: «Ты у меня качком становишься» (улыбается).

А любимое её — растяжка. Она приходит в зал, чуть на валике покаталась для разминки, и пошла тянуться. Всегда знаю, где искать Камилу — в зоне растяжки. Одна нога на возвышенности, она сидит в перешпагате в низком наклоне, прямо как гимнастка-художница. Каждый раз вижу и думаю — ты же моя красотка! Люди ходят вокруг, смотрят, восхищаются», — приводит слова Яшанькиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Верховный суд Швейцарии вынес решение отклонить апелляцию фигуристки на вердикт CAS отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.