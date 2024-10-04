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Роман Костомаров станет ведущим развлекательного шоу на телеканале «Пятница»

Роман Костомаров станет ведущим развлекательного шоу на телеканале «Пятница»
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница».

«Он герой, он несломленный. Костомаров демонстрирует невероятную высоту духа и желание жить. Именно таких людей, на мой взгляд, нужно показывать по телевизору», — приводит слова генерального директора канала Николая Картозии Sports.ru.

Отметим, что само шоу будет представлять из себя экстремальный марафон с главным призом в 10 млн рублей. Его участниками станут обычные люди, представляющие трудовые профессии. Премьера шоу намечена на эту осень.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.

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