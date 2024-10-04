Тренер Валиевой по физподготовке рассказала о необычном упражнении Камилы на тренировках

Известный тренер по физподготовке Оксана Яшанькина, работающая с российской фигуристкой Камилой Валиевой, рассказала об экстремальном упражнении, которое приходилось делать последней на тренировках.

«Летом Камила делала приседания со штангой трап-гриф. Она как подошла к ней, сначала была в шоке. Говорит, мне что, приседать с этим надо?!» — приводит слова Яшанькиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Верховный суд Швейцарии вынес решение отклонить апелляцию Валиевой на вердикт CAS отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России потеряла золотую медаль командного турнира после аннуляции результатов Валиевой. Также у фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года.