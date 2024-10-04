«Проделано много работы над мелочами». Семененко — о короткой программе под «Дюну»

Двукратный чемпион России, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко прокомментировал своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина.

«Доволен, что удалось хорошо прокатать короткую программу с новым четверным, флипом. Очень много было проделано работы над разными мелочами, думаю, болельщики и просто зрители фигурного катания могут сравнить с открытыми прокатами, и прогресс будет виден. Дорабатывали и сам костюм, не только техническую и хореографическую часть.

После открытых прокатов как зритель посмотрел свою программу и подумал – можно украсить программу фишками. Любителям кинематографа, думаю, понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов. Это дуэль, которая представлена в конце фильма «Дюна 2». Можно увидеть, что в конце фильма меня ранят, я держу рукой нож, как было в фильме», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.