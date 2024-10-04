Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями ритм-танца на юниорском Гран-при в Словении
Поделиться
Украинские танцоры на льду Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями в ритм-танце на 6-м этапе Гран-при в Любляне (Словаения) с результатом 67,83.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Любляна, Словения
Танцы на льду. Ритм-танец
04 октября 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Украина
2
Франция
3
США
Вторыми стали французы Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (66,94), тройку лидеров замкнули представители США Каролин Маллен и Брендан Маллен, они набрали 63,73.
Юниорский Гран-при ISU. 6-й этап, Любляна, Словаения. Ритм-танец:
- Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) — 67,83
- Селина Фраджи/Жан-Анс Фурно (Франция) — 66,94
- Каролин Маллен/Брендан Маллен (США) — 63,73
- Луиз Борде/Мартин Шарден (Франция) — 63,28
- Джина Цендер/Беда-Леон Зибер (Швейцария) — 62,71
- Лейла Вейон/Александр Брандис (Канада) — 58,13
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2024
-
19:24
-
19:02
-
18:42
-
18:16
-
17:38
-
17:30
-
17:21
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
14:46
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:05
-
13:40
-
13:22
-
13:15
-
10:36
-
02:45
- 3 октября 2024
-
20:40
-
20:25
-
18:51
-
18:48
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:19
-
18:13
-
17:35
-
16:56
-
16:47
-
14:46
-
14:33