Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями ритм-танца на юниорском Гран-при в Словении

Украинские танцоры на льду Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями в ритм-танце на 6-м этапе Гран-при в Любляне (Словаения) с результатом 67,83.

Вторыми стали французы Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (66,94), тройку лидеров замкнули представители США Каролин Маллен и Брендан Маллен, они набрали 63,73.

Юниорский Гран-при ISU. 6-й этап, Любляна, Словаения. Ритм-танец: