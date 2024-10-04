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Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями ритм-танца на юниорском Гран-при в Словении

Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями ритм-танца на юниорском Гран-при в Словении
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Украинские танцоры на льду Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями в ритм-танце на 6-м этапе Гран-при в Любляне (Словаения) с результатом 67,83.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Любляна, Словения
Танцы на льду. Ритм-танец
04 октября 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Украина
2
Франция
3
США

Вторыми стали французы Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (66,94), тройку лидеров замкнули представители США Каролин Маллен и Брендан Маллен, они набрали 63,73.

Юниорский Гран-при ISU. 6-й этап, Любляна, Словаения. Ритм-танец:

  1. Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) — 67,83
  2. Селина Фраджи/Жан-Анс Фурно (Франция) — 66,94
  3. Каролин Маллен/Брендан Маллен (США) — 63,73
  4. Луиз Борде/Мартин Шарден (Франция) — 63,28
  5. Джина Цендер/Беда-Леон Зибер (Швейцария) — 62,71
  6. Лейла Вейон/Александр Брандис (Канада) — 58,13
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