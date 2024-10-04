Владислав Дикиджи выступит на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге

Российский фигурист Владислав Дикиджи планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Чемпоината» Анастасия Матросова.

Владислав Дикиджи принимает участие во Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина», которые проходят в Санкт-Петербурге со 2 по 5 октября.

Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России — 2024, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024.

Этапы Гран-при пройдут в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября). Финал Гран-при России состоится в феврале в Красноярске.