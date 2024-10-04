«Не хватало этого драйва». Владислав Дикиджи — о возвращении на соревнования после болезни

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после возвращения на соревнования, а также оценил своё состояние здоровья.

«Невероятные эмоции, мне понравилось. Скучал очень по соревнованиям, на самом деле. Не хватало вот этого вот драйва.

Ну, на 80%, наверное, я готовый. Потому что после болезни вышел на лёд, и меня очень сильно мучил кашель, сопли были, и из-за этого тяжело дышать, то есть катать тяжело было программы. Сейчас чуть-чуть кашель только остался, всё остальное как бы нормально», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Владислав Дикиджи принимает участие во Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина», которые проходят в Санкт-Петербурге со 2 по 5 октября. Спортсмен пропустил контрольные прокаты сборной России из-за болезни.