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«Единственное, что смутило — лутц». Дикиджи — о выступлении на первом старте сезона

«Единственное, что смутило — лутц». Дикиджи — о выступлении на первом старте сезона
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Российский фигурист Владислав Дикиджи оценил своё выступление на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина», которые проходят в Санкт-Петербурге со 2 по 5 октября.

«Единственное, что смутило меня — это лутц, касание рукой. Дорожку четвёртого мне поставили, прямо очень сильно удивлён. Из недочётов, скорее всего, только лутц. Я ещё в процессе доработки второй оценки, но сегодня всё равно достаточно сжат был. Не так, как на тренировках. Ну, может быть, потому что первый старт, разогрев небольшой», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее стало известно, что Владислав Дикиджи планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге.

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