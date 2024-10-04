«Хороший прокат». Дикиджи — о выступлении Семененко на мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о баллах двукратного чемпиона России, победителя Спартакиады сильнейших — 2024 Евгения Семененко после короткой программы на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина».

«Я рад, Женя молодец, хорошая цель, хороший прокат», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Евгений Семененко за короткую программу на мемориале Н. А. Панина-Коломенкина набрал 108,29 балла. Вторым стал Глеб Лутфуллин (101,51), а Владислав Дикиджи занял третью строчку с результатом 98,53.

Ранее Владислав Дикиджи сообщил, что планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге.