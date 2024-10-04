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Медведева — о своём юбилейном шоу: каждый его элемент будет отражать моё ДНК

Медведева — о своём юбилейном шоу: каждый его элемент будет отражать моё ДНК
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о деталях своего юбилейного ледового шоу в честь собственного 25-летия, которое пройдёт 15 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу, и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки — элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения — словом, всё, что сформировало меня», — приведены слова Медведевой в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, в мероприятии примут участие ряд звёзд российского фигурного катания, такие как Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Игнатова (Трусова) и другие.

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