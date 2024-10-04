Косторная — о слухах о переходе: у американских журналистов обзор из-за океана лучше

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, прокомментировали слухи о возможном переходе спортсменки в сборную Азербайджана.

— Вчера была новость, что Алёна Косторная якобы собралась выступать за Азербайджан. Поняли, что это было вообще?

Георгий: Не поняли. Наблюдали за этим с попкорном в руках, было очень интересно.

Алёна: Один сказал, а все поверили. Вот и всё. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше, — приводит слова фигуристов Sport24.

Ранее американские журналисты Дэйв Лис и Нолан Карни обсудили в подкасте The Skating Lesson возможность перехода Косторной под другой флаг.