Ирина Винер прокомментировала отклонение апелляции Камилы Валиевой в отношении CAS

Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о решении Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой в отношении Спортивного арбитражного суда (CAS), диквалифицировавшего её 29 января на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Следователи нашли, что там действительно могли быть подмешаны препараты дедушки. А то, что отклонили апелляцию, сейчас такая тенденция. Есть ли смысл продолжать бороться и идти в ЕСПЧ? Это не ко мне вопрос», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России потеряла золотую медаль командного турнира после аннуляции результатов Валиевой. Также у фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года.