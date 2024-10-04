Медведева назвала главную «фишку» юбилейного ледового шоу в честь своего 25-летия

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла главный элемент, на который будет делать упор в юбилейном ледовом шоу в честь своего 25-летия, которое пройдёт 15 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Главная фишка шоу — упор на высокие технологии. На данный момент мы уже заказали 40 тонн оборудования — это только то, что будет находиться под крышей «ЦСКА Арены». Также над льдом мы планируем повесить экраны общей площадью более 400 квадратных метров. А чтобы реализовать задуманное, нам нужны большие технические мощности. Искусственный интеллект, кинетическая система, аудиореактивные инсталляции, звуковое оборудование — это и многое другое будет задействовано в моём шоу», — приведены слова Медведевой в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, в мероприятии примут участие ряд звёзд российского фигурного катания, такие как Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Игнатова (Трусова) и другие.