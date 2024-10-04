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Губерниев рассказал, с какой фигуристки следует брать пример Загитовой

Губерниев рассказал, с какой фигуристки следует брать пример Загитовой
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал олимпийской чемпионке Пхёнчхана российской фигуристке Алине Загитовой брать пример с соотечественницы Евгении Медведевой.

«Я хочу посоветовать Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Она умница и красавица. Алина, берите с неё пример. И здесь как раз золотой олимпийской медалью прикрыться не получится», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее Загитова столкнулась с непониманием после новостей о запросе гранта для собственного шоу в размере 74,8 млн рублей. При этом софинансирование проекта составило 0 рублей.

На Олимпийских играх — 2018 Медведева уступила Загитовой 1,31 балла. Также обе фигуристки взяли серебро в командном турнире.

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