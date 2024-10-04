Джейкоб Санчес выиграл шестой этап юниорского Гран-при в Словении

Американский фигурист Джейкоб Санчес выиграл шестой этап юниорского Гран-при в Любляне (Словения). Он получил 229,46 балла от судей. Вторым стал Адам Гагара из Словакии с результатом 217,43, а тройку лидеров замкнул представитель Германии Генрих Гартунг (208,77).

Юниорский Гран-при, шестой этап. Любляна (Словения). Юноши

Джейкоб Санчес (США) — 229,46 Адам Гагара (Словакия) — 217,43 Генрих Гартунг (Германия) — 208,77 Никита Шейко (Израиль) — 202,58 Хапин Чхои (Южная Корея) — 200,76 Арлет Леванди (Эстония) — 200,25 Грейсон Лонг (Канада) 199,54 Хару Какиути (Япония) — 194,38 Ллойд Томсон (Великобритания) — 190,56