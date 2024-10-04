Джейкоб Санчес выиграл шестой этап юниорского Гран-при в Словении
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Американский фигурист Джейкоб Санчес выиграл шестой этап юниорского Гран-при в Любляне (Словения). Он получил 229,46 балла от судей. Вторым стал Адам Гагара из Словакии с результатом 217,43, а тройку лидеров замкнул представитель Германии Генрих Гартунг (208,77).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Любляна, Словения
Юноши. Произвольная программа
04 октября 2024, пятница. 19:40 МСК
Окончено
1
Джейкоб Санчес
США
229.46
2
Адам Гагара
Словакия
217.43
3
Генрих Гартунг
Германия
208.77
Юниорский Гран-при, шестой этап. Любляна (Словения). Юноши
- Джейкоб Санчес (США) — 229,46
- Адам Гагара (Словакия) — 217,43
- Генрих Гартунг (Германия) — 208,77
- Никита Шейко (Израиль) — 202,58
- Хапин Чхои (Южная Корея) — 200,76
- Арлет Леванди (Эстония) — 200,25
- Грейсон Лонг (Канада) 199,54
- Хару Какиути (Япония) — 194,38
- Ллойд Томсон (Великобритания) — 190,56
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