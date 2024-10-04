Медведева: не считаю себя главным продюсером своего юбилейного шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подготовке юбилейного ледового шоу, приуроченного к её 25-летию. Мероприятие пройдёт 15 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Мы уже проделали большой пласт работы, и впереди нас ждёт ещё столько же. К счастью, мне не приходится самой справляться со всем этим. Да, я решаю много организационных вопросов, веду переговоры с участниками шоу. Но я не считаю себя его главным продюсером, ведь со мной работают опытные специалисты. Они взяли на себя большой объём задач, в том числе по креативу. До моего шоу они организовывали международные концерты Armin Van Buuren, Scooter, фан-зоны для чемпионатов мира по футболу, хоккею и лёгкой атлетике и другие крупнейшие спортивные мероприятия страны. Поэтому я совершенно спокойно доверилась им», — приведены слова Медведевой в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, в мероприятии примут участие ряд звёзд российского фигурного катания, такие как Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Игнатова (Трусова) и другие.