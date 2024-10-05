Вайцеховская: не факт, что победа на ОИ могла сделать Медведеву такой, как она стала

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась о спортивных поражениях, а также посоветовала посмотреть интервью фигуристов Евгении Медведевой и Романа Костомарова.

«Пережить самое болезненное из возможных поражение, не сломавшись при этом внутренне, иногда оказывается не под силу очень взрослым, уверенным в себе и со всех сторон увешанным медалями мужикам — доводилось наблюдать такое за время работы в спорте. Особенно сложно, когда у тебя это — единственный опыт в карьере, и при этом понимаешь, что второй попытки уже никогда не будет. Иначе говоря, пришлёпнула тебя судьба чугунной плитой к земле и дальше пошла. А тебе с этим жить. Или существовать — тут уж как получится.

Момент, когда выбираешься из-под обломков и пытаешься встать на ноги, ценен тем, что заставляет очень многое переосмыслить и принять. Это очень жестокий процесс, небыстрый, болезненный, местами унизительный, но те, кто выбирается, становятся другими. Сильнее, увереннее в себе, где-то мудрее не по возрасту, а главное — уходит внутренний страх перед тем, что в твоей жизни может возникнуть ситуация, с которой ты не справишься.

Не пожалейте времени, посмотрите интервью Жени Медведевой Роману Костомарову. Два человека совершенно невероятного личностного масштаба. И если подумать, вообще не факт, что победа в Пхёнчхане могла бы сделать Женю такой, как она стала сейчас», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.