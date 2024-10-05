Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на мемориале Панина в танцах на льду
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на мемориале Панина-Коломенкина в танцах на льду. За обе программы они набрали 201,51 балла. Серебро завоевали Анна Коломенская и Артём Фролов с результатом 185,34 балла. На третьем месте финишировали Алиса Абдулина и Артём Крылов, набравшие 169,87 балла.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Танцы на льду. Результаты:
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 201,51 балла.
- Анна Коломенская и Артём Фролов — 185,34.
- Алиса Абдулина и Артём Крылов — 169,87.
- Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков — 167,66.
- Ульяна Ермакова и Егор Петров — 161,14.
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