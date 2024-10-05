Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на мемориале Панина в танцах на льду

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на мемориале Панина-Коломенкина в танцах на льду. За обе программы они набрали 201,51 балла. Серебро завоевали Анна Коломенская и Артём Фролов с результатом 185,34 балла. На третьем месте финишировали Алиса Абдулина и Артём Крылов, набравшие 169,87 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Танцы на льду. Результаты: