«Максим немного приболел». Анжелика Крылова оценила выступление Кагановской и Некрасова

Анжелика Крылова, тренер фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова, прокомментировала победу подопечных на мемориале Панина-Коломенкина в танцах на льду.

«Выступление было стабильное, было тяжело кататься, потому что ранние соревнования – в 10 утра, думаю, это на всех отразилось (улыбается).

Ребята входят в сезон, конечно, надо ещё накатывать программу, всё было не так гладко, как хотелось бы. Но, в принципе, нормально прошёл ритмический танец, в произвольном было немного потяжелее, потому что Максим немного приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Сейчас приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску», — сказала Крылова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.