Ученица Соколовской объяснила, почему взяла для программы ту же музыку, что и Трусова

Фигуристка Елизавета Куликова прокомментировала совпадение музыки в произвольной программе с короткой программой Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Спортсменки катаются под композицию Besame mucho.

— Тренеры предложили мне эту музыку, я не отказалась — послушала, мне понравилось, мне подходит, я считаю. Мой стиль. Ставили недолго, достаточно быстро, с удовольствием.

— Кто ставил?

— Никита Михайлов.

— Сравниваете ли свою программу с игнатовской короткой?

— Нет, просто так получилось, что одинаковая песня. Я смотрела, но не сравниваю, потому что всё-таки программы разные.

— Постановщик один.

— Я промолчу, — передаёт слова Куликовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Куликова заняла второе место на мемориале Панина-Коломенкина, уступив Анне Фроловой.