«Вы у себя одни, любите своё тело». Фролова дала совет фигуристкам, проходящим пубертат

Победительница мемориала Панина-Коломенкина Анна Фролова дала совет юным фигуристкам, как пройти пубертатный период.

«Наверное, у меня совета спрашивать не стоит, так как в 16 лет свои я и травмировалась, у меня был достаточно тяжёлый период в плане роста и веса. Естественно, через это проходят все, но как я только над собой не поиздевалась в то время, поэтому я лучше советовать ничего не буду. Просто хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите своё тело, принимайте его таким, даже если вы поправились на два килограмма, на три килограмма, это всё решаемо и поправимо, правда, и со временем это проходит», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина, набрав 216,43 балла по сумме короткой и произвольной программ.