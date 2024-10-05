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Анна Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина в женском катании

Анна Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина в женском катании
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Российская фигуристка Анна Фролова одержала победу в женском одиночном катании на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт Петербурге. За две программы она набрала 216,43 балла. На втором месте финишировала Елизавета Куликова с результатом 205,60. Тройку призёров замкнула Софья Важнова, набравшая 199,66 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Анна Фролова — 216,43 балла.
  2. Елизавета Куликова — 205,60.
  3. Софья Важнова — 199,66.
  4. Людмила Фурсова — 198,59.
  5. Ксения Гущина — 188,01.
  6. Арина Кшецкая — 175,23.

Ранее победу в танцах на льду одержали фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

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