Анна Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина в женском катании
Российская фигуристка Анна Фролова одержала победу в женском одиночном катании на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт Петербурге. За две программы она набрала 216,43 балла. На втором месте финишировала Елизавета Куликова с результатом 205,60. Тройку призёров замкнула Софья Важнова, набравшая 199,66 балла.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женское одиночное катание. Результаты:
- Анна Фролова — 216,43 балла.
- Елизавета Куликова — 205,60.
- Софья Важнова — 199,66.
- Людмила Фурсова — 198,59.
- Ксения Гущина — 188,01.
- Арина Кшецкая — 175,23.
Ранее победу в танцах на льду одержали фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
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