Анна Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина в женском катании

Российская фигуристка Анна Фролова одержала победу в женском одиночном катании на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт Петербурге. За две программы она набрала 216,43 балла. На втором месте финишировала Елизавета Куликова с результатом 205,60. Тройку призёров замкнула Софья Важнова, набравшая 199,66 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женское одиночное катание. Результаты:

Анна Фролова — 216,43 балла. Елизавета Куликова — 205,60. Софья Важнова — 199,66. Людмила Фурсова — 198,59. Ксения Гущина — 188,01. Арина Кшецкая — 175,23.

Ранее победу в танцах на льду одержали фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов.