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Бойкова и Козловский с помаркой исполнили четверной выброс на мемориале Панина

Бойкова и Козловский с помаркой исполнили четверной выброс на мемориале Панина
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Российская спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский исполнила четверной выброс в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Сложный элемент стоял вторым после каскада и получился с помаркой: Бойкова приземлила выброс четверной сальхов на две ноги со степ-аутом, за что пара получила минусовой коэффициент GOE.

Фото: скрин трансляции

После проката фигуристы снова решили исполнить четверной выброс, но партнёрша упала.

Бойкова и Козловский набрали за произвольную программу 176,66 балла, по сумме двух прокатов — 228,20, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Ранее обе спортивные пары заявили, что рады соперничать друг с другом на первом старте соревновательного сезона.

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