Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на мемориале Панина-Коломенкина в парном катании. За обе программы они набрали 231,99 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 228,20. Тройку призёров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 199,54 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Парное катание. Результаты:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 231,99 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 228,20. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,54. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 181,69. Дарья Андреева и Александр Акимов — 175,63.