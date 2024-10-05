Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на мемориале Панина-Коломенкина в парном катании. За обе программы они набрали 231,99 балла.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 228,20. Тройку призёров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 199,54 балла.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Парное катание. Результаты:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 231,99 балла.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 228,20.
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,54.
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 181,69.
- Дарья Андреева и Александр Акимов — 175,63.
Материалы по теме
Комментарии