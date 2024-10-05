Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на мемориале Панина в парном катании
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на мемориале Панина-Коломенкина в парном катании. За обе программы они набрали 231,99 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 228,20. Тройку призёров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 199,54 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Парное катание. Результаты:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 231,99 балла.
  2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 228,20.
  3. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,54.
  4. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 181,69.
  5. Дарья Андреева и Александр Акимов — 175,63.
Материалы по теме
Анна Фролова выиграла мемориал Панина-Коломенкина в женском катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android