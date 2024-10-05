«Сюда». Галлямов отреагировал на победу над Бойковой и Козловским на мемориале Панина

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, эмоционально отреагировал на победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Сюда», — написал спортсмен в телеграм-канале.

Мишина и Галлямов обыграли принципиальных соперников — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые в произвольной программе пошли на риск и сделали попытку исполнения четверного выброса, но не сумели обойтись без помарок. Победители набрали 231,99 балла, серебряные призёры турнира — 228,20.

Ранее обе спортивные пары заявили, что рады соперничать друг с другом на первом старте соревновательного сезона.