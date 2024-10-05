Галлямов объяснил, зачем они с Мишиной подошли к Бойковой и Козловскому после проката

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Мишина: Самые первые эмоции после проката — было недовольство собой немного, мы были готовы лучше, чем сегодня откатали. Конечно же, это отразилось на настроении, возможно, видели после проката, что мы были немножко недовольны.

— Успели ли обсудить с тренерами прокат?

Мишина: На самом деле мы сами знаем свои недочёты, обсуждать будем на тренировках, исправлять, дорабатывать.

— Почему подошли к Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому после проката?

Галлямов: Мы всегда друг к другу подходим, это в качестве спортивного уважения. Это превыше всего. Когда мы вторые, мы подходим, даже неважно, кто первый, кто второй, всё равно мы подходим друг к другу.

Мишина: До коронавируса была такая традиция, сейчас она вернулась — когда мы становимся на подиум, все спортсмены друг друга обнимают. От меня это всегда искренние поздравление, неважно, первые мы, вторые, третьи, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Мишина и Галлямов набрали по сумме двух прокатов 231,99 балла, Бойкова и Козловский — 228,20.