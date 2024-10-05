«Это займёт два листа». Москвина — о том, в чём нужно прибавлять Мишиной и Галлямову

Тренер Тамара Москвина прокомментировала выступление своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
— Как вам выступление Анастасии и Александра? Можете охарактеризовать тремя словами?
— Тремя словами? Катались, смотрели, анализировали.
— В чём, как вы считаете, нужно добавлять к этапам Гран-при?
— Вы сказали — тремя словами, а это займёт два листа убористым текстом. Замечания, предложения, исправления, — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Напомним, Мишина и Галлямов стали победителями турнира. Второе место заняли бывшие ученики Москвиной, сейчас тренирующиеся у Этери Тутберидзе, — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.