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«Это займёт два листа». Москвина — о том, в чём нужно прибавлять Мишиной и Галлямову

«Это займёт два листа». Москвина — о том, в чём нужно прибавлять Мишиной и Галлямову
Тамара Москвина
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Тренер Тамара Москвина прокомментировала выступление своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

— Как вам выступление Анастасии и Александра? Можете охарактеризовать тремя словами?
— Тремя словами? Катались, смотрели, анализировали.

— В чём, как вы считаете, нужно добавлять к этапам Гран-при?
— Вы сказали — тремя словами, а это займёт два листа убористым текстом. Замечания, предложения, исправления, — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Мишина и Галлямов стали победителями турнира. Второе место заняли бывшие ученики Москвиной, сейчас тренирующиеся у Этери Тутберидзе, — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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