Николай Угожаев стал победителем мемориала Панина-Коломенкина, Семененко — третий

Российский 18-летний фигурист Николай Угожаев одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, который в эти дни проходит в Санкт Петербурге. За две программы он набрал 303,45 балла. На втором месте финишировал Глеб Лутфуллин с результатом 303,28, отстав от лидера на 0,13 балла. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион России Евгений Семененко, набравший 301,66 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужское одиночное катание. Результаты:

1. Николай Угожаев — 303,45 балла

2. Глеб Лутфуллин — 303,28

3. Евгений Семененко — 301,66

4. Владислав Дикиджи — 262,82

5. Андрей Мозалёв — 257,44

6. Артур Даниелян — 240,89

Ранее победу в танцах на льду одержали фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, в женском одиночном катании — Анна Фролова, в парах — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.