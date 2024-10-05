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Набравший 300 баллов на мемориале Панина фигурист Угожаев: на показательных буду катать под Сергея Лазарева

Набравший более 300 баллов фигурист Угожаев: на показательных буду катать под Лазарева
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Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал свой результат на мемориале Панина Коломенкина, где он набрал 303,45 балла по сумме двух программ.

— Сам осознал, что сделал?
— Только сейчас. Вчера не планировал на короткой так катать, после короткой решил попробовать четыре четверных сделать, и всё получилось.

— Если честно, слов вообще нет.
— У меня тоже! Просто доволен.

— Ироничный вопрос: планируется ли некое усложнение программы?
— Потом, не сейчас. Всё потом.

— Что сказала Тамара Николаевна?
— Сказала: молодец, хорошо сделал, похвалила.

— В произвольной был элемент, который хуже всего получался, а сейчас получился?
— Я думаю, это четверной тулуп, потому что сезон назад, позапрошлый, — весь сезон мучался, он не получался. А сейчас хорошо.

— Что мотивировало? Конкуренция?
— Всё вместе — и конкуренция, и желание себя показать. Хотел получить 300 баллов, и удалось. Это была одна из целей.

— Что ожидаешь от первого взрослого сезона?
— Что буду каждый старт чисто катать. И в сборную России попасть, естественно, хочется.

— Если ты сейчас узнаешь, что стал первым, какая будет реакция?
— Я очень обрадуюсь, что ещё? Буду очень счастлив.

— Скорее всего, с 300 баллами ты будешь на подиуме. Решил, что будешь катать на показательных?
— Если музыка будет, то Сергея Лазарева. Если нет, то что-то из старых программ, — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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