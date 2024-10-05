Все призёры мемориала Панина-Коломенкина среди мужчин набрали более 300 баллов

Все призёры мемориала Панина-Коломенкина среди мужчин, который в эти дни проходит в Санкт Петербурге, набрали более 300 баллов по сумме двух программ. Николай Угожаев, одержавший победу на соревнованиях, получил от судей 303,45 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин с результатом 303,28, тройку лидеров замкнул Евгений Семененко, набравший 301,66 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужское одиночное катание. Результаты:

1. Николай Угожаев — 303,45 балла

2. Глеб Лутфуллин — 303,28

3. Евгений Семененко — 301,66

4. Владислав Дикиджи — 262,82

5. Андрей Мозалёв — 257,44

6. Артур Даниелян — 240,89