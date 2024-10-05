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«На тренировках удавалось». Семененко — о попытке сделать 6 четверных на мемориале Панина

«На тренировках удавалось». Семененко — о попытке сделать 6 четверных на мемориале Панина
Евгений Семененко
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Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление на мемориале Панина-Коломенкина, где он занял третье место. В произвольной программе фигурист планировал исполнить шесть четверных прыжков.

— Какие первые эмоции после завершения такого сумасшедшего турнира?
— Я хотел попробовать новый набор что в короткой, что в произвольной. Что-то удалось, что-то нет.

— Чьё было желание попробовать такой сумасшедший набор? Что смотивировало?
— На тренировках удавалось, захотелось выполнить это на старте.

— Если говорить о позитиве, что удалось?
— Флип и риттбергер.

— Ваша инициатива была оправдана?
— Я не жалею о произошедшем.

— Была задумка на пять или на шесть?
— А вы как думаете?

— Как настроение в целом? Сильно расстроился?
— Есть положительные эмоции, есть отрицательные.

— За соперниками, которые набирали 300 баллов, следили? Что-то долетало с арены?
— На табло глянул, да. Думал уже о произвольной программе, — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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