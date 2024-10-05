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Софи Джолин фон Фельтен выиграла 6-й этап юниорского Гран-при в Словении

Софи Джолин фон Фельтен выиграла 6-й этап юниорского Гран-при в Словении
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Американская фигуристка Софи Джолин фон Фельтен выиграла 6-й этап юниорского Гран-при в Любляне (Словения), получив от судей 197,41 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Джиа Шин с результатом 193,04, а тройку лидеров замкнула Мэи Окада из Японии (190,93).

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Любляна, Словения
Девушки. Произвольная программа
05 октября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софи Джолин фон Фельтен
США
197.41
2
Джиа Шин
Южная Корея
193.04
3
Мэи Окада
Япония
190.93

Юниорский Гран-при, шестой этап. Любляна (Словения). Девушки:

  1. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 197,41
  2. Джиа Шин (Южная Корея) — 193,04
  3. Мэи Окада (Япония) — 190,93
  4. Рэна Уэдзоно (Япония) — 181,27
  5. Анна Пеццетта (Италия) — 179,76
  6. Элина Гойдина (Эстония) — 171,99
  7. Иида Кархунен (Финляндия) — 166,42
  8. Со Чин Юн (Южная Корея) — 166,27
  9. Анна Герке (Германия) — 163,44
  10. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 159,78
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