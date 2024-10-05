Софи Джолин фон Фельтен выиграла 6-й этап юниорского Гран-при в Словении

Американская фигуристка Софи Джолин фон Фельтен выиграла 6-й этап юниорского Гран-при в Любляне (Словения), получив от судей 197,41 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Джиа Шин с результатом 193,04, а тройку лидеров замкнула Мэи Окада из Японии (190,93).

Юниорский Гран-при, шестой этап. Любляна (Словения). Девушки:

Софи Джолин фон Фельтен (США) — 197,41 Джиа Шин (Южная Корея) — 193,04 Мэи Окада (Япония) — 190,93 Рэна Уэдзоно (Япония) — 181,27 Анна Пеццетта (Италия) — 179,76 Элина Гойдина (Эстония) — 171,99 Иида Кархунен (Финляндия) — 166,42 Со Чин Юн (Южная Корея) — 166,27 Анна Герке (Германия) — 163,44 Элизабет Дибберн (Швейцария) — 159,78