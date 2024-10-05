Глеб Лутфуллин: если Туктамышева будет ездить на все соревнования, будет прекрасно

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление на мемориале Панина-Коломенкина, где он занял второе место, и поддержку Елизаветы Туктамышевой, которая присутствовала в kiss and cry.

— Я доволен прыжковой составляющей, я в не тренировочном плане решил попробовать новые каскады, которые вообще не тренировал. Чем недоволен – думаю, все видели, чем можно быть недовольным – дорожкой. С девушкой смотрели «Мулен Руж» до двух часов ночи, хотелось проникнуться, думал, после прыжка получится сделать как в фильме, но не получилось.

Конечно, если Лиза будет ездить на все соревнования – это будет прекрасно, она дополняет нас всех, не только спортсменов, но и вас, и судей, все рады видеть её. Она умеет настроить, но это оставлю у себя.

— Осознал, что стал вторым?

— Очень рад, что отметка в 303 балла – это здорово, значит, судьи высоко оценили мой прокат. Хочу сказать спасибо всем тем, кто за меня болел, за Колю [Угожаева] я очень рад, он такую техническую составляющую сделал интересную, и Женя [Семененко] молодец, все молодцы.

— Ты тренера сразу ставишь в известность, что собираешься пробовать, или это для него каждый раз сюрприз?

— Я стараюсь его удивить.

— Что важнее, чистый прокат или первое место?

— Чистый прокат, — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, мемориал Панина-Коломенкина выиграл Николай Угожаев, Лутфуллин стал вторым, третье место занял двукратный чемпион России Евгений Семененко.