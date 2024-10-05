Угожаев на 74 балла превзошёл свой победный результат на мемориале Панина в 2021 году

Сегодня, 5 октбря, российский 18-летний фигурист Николай Угожаев одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт Петербурге. За две программы он набрал 303,45 балла. Отметим, что это уже вторая победа для спортсмена на данном турнире. Впервые он взял золото в 2021 году, однако разница с нынешним результатом составила почти 74 балла (229,87).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужское одиночное катание. Результаты:

1. Николай Угожаев — 303,45 балла

2. Глеб Лутфуллин — 303,28

3. Евгений Семененко — 301,66

4. Владислав Дикиджи — 262,82

5. Андрей Мозалёв — 257,44

6. Артур Даниелян — 240,89