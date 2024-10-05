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Александра Игнатова поделилась фото с намёком на кардинальную смену имиджа

Александра Игнатова поделилась фото с намёком на кардинальную смену имиджа
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Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала фото обрезанных длинных волос, намекая на смену причёски. Позднее спортсменка добавила ещё один снимок, на них Александра с короткими передними локонами.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой (Трусовой)

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой (Трусовой)

Ранее Александра Игнатова опубликовала две серии фотографий со своим мужем Макаром Игнатовым. Фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб. Уже 15-16 сентября Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, представив короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет, будет ли выступать в сезоне.

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