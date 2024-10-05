Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями 6-го этапа юниорского Гран-при в Словении
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Украинские танцоры на льду Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями 6-го этапа юниорского Гран-при в Любляне (Словения), получив от судей 168,30 балла. Вторыми стали представители Франции Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно с результатом 162,86. Тройку лидеров замкнули американцы Каролин Маллен и Брендан Маллен, набрав 161,16 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Любляна, Словения
Танцы на льду. Произвольный танец
05 октября 2024, суббота. 19:20 МСК
Окончено
1
Украина
2
Франция
3
США
Юниорский Гран-при ISU. Шестой этап, Любляна, Словения. Танцы на льду:
- Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) — 168,30
- Селина Фраджи/Жан-Анс Фурно (Франция) — 162,86
- Каролин Маллен/Брендан Маллен (США) — 161,16
- Луиз Борде/Мартен Шарден (Франция) — 154,79
- Джина Цендер/Беда-Леон Зибер (Швейцария) — 153,29
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