Украинцы Пидгайная и Коваль стали победителями 6-го этапа юниорского Гран-при в Словении

Украинские танцоры на льду Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями 6-го этапа юниорского Гран-при в Любляне (Словения), получив от судей 168,30 балла. Вторыми стали представители Франции Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно с результатом 162,86. Тройку лидеров замкнули американцы Каролин Маллен и Брендан Маллен, набрав 161,16 балла.

Юниорский Гран-при ISU. Шестой этап, Любляна, Словения. Танцы на льду: