Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова поделилась фото с новой причёской

Александра Игнатова поделилась фото с новой причёской
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала фото с новой причёской. На снимке фигуристка позирует с чёлкой.

Фото: Телеграм-канал Александры Игнатовой

«Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Ранее Игнатова опубликовала фотографию, где видны только короткие передние локоны. Болельщики начали думать, что Александра сделала каре.

Ранее Александра Игнатова опубликовала две серии фотографий со своим мужем Макаром Игнатовым. Фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб. Уже 15-16 сентября Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, представив короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет, будет ли выступать в сезоне.

Материалы по теме
Фото
Александра Игнатова поделилась фото с намёком на кардинальную смену имиджа
Фото
Трусова показала роскошный образ: в белом мини-платье без бретелек и с необычным колье
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android