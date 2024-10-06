Александра Игнатова поделилась фото с новой причёской

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) в социальных сетях опубликовала фото с новой причёской. На снимке фигуристка позирует с чёлкой.

Фото: Телеграм-канал Александры Игнатовой

«Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Ранее Игнатова опубликовала фотографию, где видны только короткие передние локоны. Болельщики начали думать, что Александра сделала каре.

Ранее Александра Игнатова опубликовала две серии фотографий со своим мужем Макаром Игнатовым. Фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб. Уже 15-16 сентября Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, представив короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет, будет ли выступать в сезоне.