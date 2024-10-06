Алёна Косторная опровергла слухи о завершении спортивной карьеры

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, опровергла слухи о завершении спортивной карьеры.

«Сейчас сложилось так, но это не значит, что нужно опускать руки, надо двигаться вперёд. Но произошедшее никак не влияет на наши планы по продолжению карьеры, мы обязательно вернёмся. Рады стать частью команды Евгения Викторовича, который делает всё для развития своих спортсменов. Мы приняли решение на то время, пока у нас нет возможности тренироваться в полную силу из-за моего восстановления после болезни, поработать тренерами», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, ранее фигуристка сообщила, что они с партнёром в ближайшее время не будут выходить на соревнования по состоянию здоровья. При этом в середине сентября пара всё-таки показала две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.