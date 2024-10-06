Косторная — о работе у Плющенко: за последние два года мы научились быть тренерами

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, высказалась о будущей работе в качестве тренера в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Будем передавать свои опыт и знания. За последние два года мы действительно научились быть тренерами, знаем, что такое писать планы, разбирать и дозировать нагрузки, ставить базу, создавать программы, работать с разными спортсменами, находить к каждому подход», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Косторная и Куница будут тренировать у Плющенко группу взрослых любителей. Многие связали это с завершением парой своей спортивной карьеры, однако позднее Косторная опровергла эти слухи.