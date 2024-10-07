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Американский фигурист Илья Малинин ответил на вопрос о любимом российском фильме

Американский фигурист ответил на вопрос о любимом российском фильме
Илья Малинин
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Американский фигурист, чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал о любимом российском фильме.

«У меня нет любимого кино или чего-то такого. Но мне нравится «Электроник» или «Электровеник». Думаю, русские поймут, о чём я говорю», — сказал Малинин во время онлайн-трансляции в соцсетях.

Илья Малинин — американский фигурист российского происхождения. Родители спортсмена Татьяна Малинина и Роман Скорняков родились в России, но на международных соревнованиях представляли Узбекистан. Малинин является рекордсменом мира по набранным баллам за произвольную программу. Он выиграл чемпионат мира в 2024 году, исполнив шесть четверных прыжков в произвольной программе.

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