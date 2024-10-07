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Фигурист Угожаев рассказал об эмоциях от набранных 300 баллах на Мемориале Панина-Коломенкина

«Немножко офигел». Фигурист Угожаев — о 300 баллах на Мемориале Панина-Коломенкина
Николай Угожаев
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Серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров, победитель прошедшего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге Мемориала Панина-Коломенкина Николай Угожаев рассказал о своих впечатлениях от завоевания первого места более чем с 300 баллами.

— Какое напутствие дала Тамара Николаевна?
— Сказала, чтобы я катал спокойно: «Ты всё умеешь — делай!» Я вышел и сделал.

— И обыграл действующих чемпиона и вице-чемпиона России…
— Конечно, мне очень радостно от этого факта. Но это только один старт, надо теперь постараться постоянно их обыгрывать. Ребята поздравили меня после соревнований. А с Женей Семененко мы ещё и в Магнитогорске на Гран-при скоро пересечёмся.

— О чём подумал, когда увидел на экране, что набрал больше 300 баллов?
— У меня отключилась голова, ничего не понимал. Была радость. Я, конечно, немножко офигел. Вообще, я думал, что могу набрать 300 баллов, хотя после короткой программы понимал, что это будет очень сложно. Но получилось, — приводит слова Угожаева Sport24.

Николай Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге у Дмитрия Хромина в спортивном клубе Тамары Москвиной.

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