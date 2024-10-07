Угожаев — о чемпионе мира Малинине: подписался, лайкнул. Хотелось бы с ним посоревноваться

Серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров, победитель прошедшего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге Мемориала Панина-Коломенкина Николай Угожаев рассказал о своих кумирах в фигурном катании.

— Были фигуристы-кумиры в детстве?

— Их двое — Юдзуру Ханю и Патрик Чан. Юдзуру мне нравится в целом по общему впечатлению, а Патрика я считаю лучшим за всё время по скольжению и владению коньком. И программы у него шикарные!

Из моих любимых программ фигурного катания выделю «Шопена» Ханю, произвольную Хавьера Фернандеса сезона-2015/2016, где он выступал с крутыми подтяжками и, наверное, «Призрак оперы» Чана. Я смотрю все виды фигурного катания, но мужское — мой любимый.

— В других интервью ты много позитивно высказывался про чемпиона мира Илью Малинина, но и он сам следит за тобой — подписался в соцсетях и лайкнул каскад четверной флип — четверной тулуп…

— Подписался, лайкнул. Было очень приятно! Мы пока не общались, но хотелось бы с ним и встретиться, и посоревноваться. Хотя пока это не очень реалистично, — приводит слова Угожаева Sport24.

Николай Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге у Дмитрия Хромина в спортивном клубе Тамары Москвиной.