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Алина Загитова не будет вести новый «Ледниковый период», ведущими станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин

Загитова не будет вести новый «Ледниковый период», ведущими станут Медведева и Ягудин
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет вести новый сезон телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Как сообщает Sport24, ведущими проекта станут двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин. Планируется, что он проведут все выпуски шоу.

Напомним, ведущими прошлого сезона телепроекта, который выходил в 2022 году, были Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Загитова вела «Ледниковый период» с 2020 по 2023 год.

В данный момент олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании занимается организацией собственных ледовых шоу.

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