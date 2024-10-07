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Фигуристка Софья Самоделкина призналась, что обалдела от количества новостей про себя после перехода в сборную Казахстана

Самоделкина — о переходе в Казахстан: обалдела от количества новостей про себя
Софья Самоделкина
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, рассказала, как реагирует на освещение её смены гражданства в медиа.

— Как реагируете на то, как освещают ваш переход под казахстанский флаг российские СМИ, эксперты, тренеры?
— Это, естественно, попадается тебе на глаза. Ты сидишь в интернете, ты публичная личность, всегда обсуждать будут. Но в какой-то момент я обалдела от количества новостей про себя. Как ни зайду, ничего абсолютно не произошло в моей жизни, буквально может какой-то момент всплыть, и все это обсуждают. Я, честно говоря, растерялась в этот момент. Когда я каталась в России и была помладше, никто из СМИ так не обращал внимания, как это произошло после смены гражданства. Но, конечно, как хорошее, так и плохое видела. Но люди то, что думают, то и пишут. Это их мнение, их решение писать, не писать.

— На вашем ментальном состоянии это как-то сказывается?
— Конечно, когда ты читаешь что-то плохое о себе, ты сколько угодно можешь говорить, что не обращаешь на это внимания, но это немного неправда, у тебя всё равно это как-то откладывается в голове. Но у меня есть мои близкие и родные люди, которые говорят мне всегда правду. Горькая она или сладкая. Я её слушаю и пытаюсь совершенствоваться, — приводит слова Самоделкиной Sport Plus Qazaqstan.

Ранее Самоделкина выступила на Мемориале Дениса Тена в Казахстане, где заняла второе место.

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